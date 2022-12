"La Provincia di Latina sta dando la possibilità di acquisire le case cantoniere ai Comuni. Per questo, come ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia, chiedo al commissario prefettizio Carmine Valente di attivare tutte le procedure necessarie affinché l'amministrazione possa acquistare al proprio patrimonio la casa cantoniera di Borgo Santa Maria". Lo afferma in una nota l'ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gianluca Di Cocco.

"Il Borgo in questione ha visto una crescita enorme negli ultimi decenni, ma di riflesso ha avuto scarsi servizi e nessun luogo di aggregazione per la cittadinanza tutta, a differenza di molte altre zone. Siamo convinti quindi che la casa cantoniera possa essere trasformata in un centro di aggregazione, parco pubblico, con relative attrezzature, giochi e verde. Con una mozione presentata da Fratelli d'Italia e approvata dal Consiglio comunale, si chiedeva proprio di procedere in questa direzione. Per questo ora chiedo al commissario Valente di dare seguito a quell'impegno e garantire così a Borgo Santa Maria la possibilità di avere un luogo di aggregazione per i propri residenti".