Gli ex consiglieri comunali del Partito democratico Leonardo Majocchi, Tommaso Malandruccolo, Daniela Fiore, Francesco Pannone e Enzo De Amicis hanno scritto una lettera al commissario prefettizio Carmine Valente per chiedere un impegno per l'acquisizione della casa cantoniera di Borgo santa Maria.

Ecco di seguito il testo:

Gent.mo Commissario,

la Provincia di Latina con Determina n. 1063 del 27/12/2022 manifesta volontà di bandire asta pubblica per l'alienazione di n° 6 immobili di proprietà della Provincia di Latina tra cui case cantoniera dei borghi.

Tali edifici, concorderà, possono esser riqualificati ed utilizzati per una funzione pubblica sociale e culturale da anni attesa nelle realtà periferiche e dei borghi di Latina.

Nel rispetto della normativa vigente, che contempla la possibilità di dismettere patrimonio pubblico, crediamo che verrebbe sprecata una grande occasione qualora tali immobili venissero acquisiti da privati con il metodo delle offerte segrete in aumento come disposto dalla determina.

Letti gli atti, e contattati gli uffici provinciali, rappresentiamo la possibilità che un Ente Pubblico – in questo caso il Comune di Latina – possa anticipare l'asta manifestando interesse all'acquisto attraverso trattativa privata tra Enti. Tale diritto di prelazione può essere esercitato da subito, soprattutto su edifici che l'Agenzia delle Entrate ha qualificato di "interesse culturale" purché venga poi mantenuto il vincolo della funzionalità pubblica.

Siamo dunque a chiederLe, credendo di interpretare la volontà ed il desiderio di tanti cittadini, di cogliere tale opportunità inviando all'Ente Provincia la missiva di manifestazione di interesse gettando le basi per l'auspicato progetto di valorizzazione di questo patrimonio di tutti: architettonico, storico, culturale, sociale.

Certi di un suo sollecito interessamento, cogliamo l'occasione

Si rimane a disposizione

Firmatari



Leonardo Majocchi

Tommaso Malandruccolo

Daniela Fiore

Francesco Pannone

Enzo De Amicis