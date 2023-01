Salvatore Lax si dimette da coordinatore della Lega di Aprilia. A seguito della candidatura della sorella Valentina nella lista di Fratelli d'Italia per le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, il leader del cittadino del Carroccio ha deciso di fare un passo indietro per non creare "conflitti d'interessi". Una scelta sofferta ma doverosa secondo Lax, che dunque lascia la guida del partito come auspicato anche dai consiglieri comunali di Fratelli d'Italia. La lettera è stata presentata al coordinatore regionale Claudio Durigon. "E' ufficiale il fatto che mia sorella sia candidata in regione con Fratelli d'Italia. Avendo firmato la sua candidatura - afferma Lax - la mia posizione da coordinatore della Lega diventa incompatibile e poco credibile politicamente. Di conseguenza mi pare doveroso prendere la difficile e sofferta decisione di dimettermi. Questa separazione avviene con profondo dispiacere e con immutata stima nei confronti dei miei quadri dirigenziali sia provinciali che regionali. La Lega è stata una famiglia per me e gli auguro di riacquistare il prestigio che merita".