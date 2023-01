Una lista «forte, rappresentativa, una squadra che punterà a fare il miglior risultato possibile». Così il coordinatore provinciale Alessandro Calvi ha presentato ieri mattina la lista di Forza Italia per la Regione Lazio. Con una postilla, a fine conferenza stampa, sulle amministrative di primavera: «Il nostro partito ha tutto il diritto di rivendicare una candidatura a sindaco, alla pari con gli altri alleati del centrodestra».

Nessuna sorpresa nella lista azzurra per le regionali.

Come da previsione, i sei candidati sono Cosmo Mitrano, Pino Schiboni, Federico Carnevale, Annalisa Muzio, Eleonora Zangrillo e Stefania Stravato. «Una squadra valida, formata da ex sindaci, da un sindaco in carica e da candidati che hanno esperienze amministrative in corso o trascorse. Insomma, persone preparate, stimate e conosciute che possono portare un valore aggiunto alla lista e al partito» ha spiegato Calvi nel presentare i sei. Aggiungendo subito dopo che «non abbiamo voluto puntare su un candidato specifico, costruendo una lista che invece mira alla competizione interna per aumentare i consensi».