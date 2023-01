Cherchez la femme. Manca una donna e la lista della Lega per le elezioni regionali è fatta. Il senatore Claudio Durigon, coordinatore regionale del partito, si è preso questo fine settimana di tempo per approfondire un paio di nomi sui quali il carroccio alla fine sceglierà il nome del sesto candidato per la Pisana. Ma la lista è praticamente fatta per cinque sesti e si tratta di una squadra competitiva, con la quale la Lega punta a raccogliere molti consensi per riuscire a ottenere il miglior risultato in tutto il Lazio.

La strategia della Lega è chiara: una lista con competizione interna alta per raccogliere più consensi. Il carroccio non ha voluto puntare su un candidato in particolare, preferendo appunto metterne diversi con grande appeal tra gli elettori, provando così a conquistare più consensi attraverso lo strumento del voto di preferenza.

Interessante la sfida tutta al maschile tra il capogruppo uscente in Regione Angelo Tripodi, l'ex capogruppo in Comune a Latina Massimiliano Carnevale e il consigliere comunale di Formia Antonio Di Rocco. Quest'ultimo, che da anni lavora nel capoluogo, ha avviato proprio a Latina la sua campagna elettorale con molti manifesti 6x3 nel centro della città. Una evidente sfida tutta interna al partito anche nella città capoluogo. Durigon spera che questo sistema possa appunto garantire alla Lega un incremento sostanzioso di consensi. Il partito, infatti, nelle recenti rilevazioni, è dato nel Lazio tra il 4 e il 5 per cento. Numeri ben al di sotto anche delle politiche. Ma è appunto la presenza del voto di preferenza a far star relativamente sereno il leader regionale: i candidati porteranno più consensi al partito. In provincia di Latina i numeri della Lega sono più alti e già alle politiche il partito ha mostrato uno stato di salute che segna positivo, facendo eleggere deputato Giovanna Miele. Per questo nella Lega sono convinti di poter portare a casa un risultato soddisfacente.

A contribuire dovranno essere anche le donne della lista. E in questo senso nessuna esordiente per la Lega, ma due donne con esperienza consolidata. Da Cisterna sarà in corsa Federica Felicetti, consigliera comunale e provinciale. A Terracina scende invece in campo Sara Norcia: in passato ha ricoperto incarichi assessorili e da consigliere comunale e provinciale.

Nelle prossime ore, insomma, Durigon conta di chiudere la squadra per le regionali. Nel frattempo i candidati già designati hanno avviato la loro campagna elettorale. Il tempo, del resto, non è tantissimo. E per centrare l'obiettivo bisogna correre.