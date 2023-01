"La classifica di U.S. News & World Report che ha esaminato complessivamente 24 diete ha sancito che la Dieta Mediterranea sia migliore dieta al mondo. Il nostro modello alimentare di riferimento si conferma vincente e il più salutare, oltre che sostenibile". Lo afferma il deputato europeo della Lega Gruppo ID Matteo Adinolfi

"È la migliore risposta a modelli fuorvianti e che puntano solo a condizionare i consumatori, come il Nutriscore, o a chi vorrebbe sulle nostre tavole prodotti a base di insetti o cibi sintetici. Come Lega Gruppo ID continueremo a lavorare nell'Europarlamento per difendere e tutelare i prodotti sani e genuini prodotti dal nostro Paese contro i tentativi di penalizzazione e delegittimazione che possono arrivare da una legislazione sbagliata. Secondo nutrizionisti ed esperti, la Dieta mediterranea si conferma la migliore anche perché punta sulla qualità della dieta piuttosto che su un singolo nutriente o gruppo di alimenti. Una dieta, tra l'altro, che prevede anche un giusto consumo di vino. In questo senso vorrei stigmatizzare quanto fatto dall'Irlanda che è contravvenuta alla regolamentazione comunitaria inserendo sulle etichette del vino un avviso su un inesistente rischio di cancro provocato dal vino. Dobbiamo distinguere tra uso e abuso e continueremo a batterci affinché sia tutelato questo prodotto di eccellenza del nostro paese".