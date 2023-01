«Nelle scorse settimane hanno preso il via a Latina i corsi del Dams di Roma 3 e proprio in questi giorni si stanno effettuando i primi esami degli studenti nel capoluogo - così in una nota l'Onorevole Giovanna Miele, deputata della Lega a Latina -La presenza del DAMS e dell'Università Roma 3 rappresenta per noi un ulteriore arricchimento dell'offerta universitaria nelle materie umanistiche e artistiche. Un'iniziativa che la politica locale e i rappresentanti del territorio nelle istituzioni nazionali e regionali hanno il dovere di sostenere perché il rilancio e lo sviluppo della provincia e del capoluogo pontino passano proprio dall'ampliamento delle sedi universitarie sul territorio».





«Ringrazio - prosegue l'Onorevole Miele - chi nei mesi scorsi ha lavorato per raggiungere questo importante risultato per Latina e spero che sul solco tracciato da questa importantissima iniziativa si possa costruire un rapporto duraturo nel tempo con un arricchimento significativo dell'offerta di facoltà umanistiche e artistiche. Al tempo stesso come membro della Commissione Cultura Scienze e Istruzione della Camera dei Deputati sono pronta ad offrire tutto il sostegno necessario a questa iniziativa e ai suoi promotori sul territorio»