Hanno raccolto il guanto di sfida lanciato dalla sindaca Nancy Piccaro, i sette consiglieri comunali che, mercoledì pomeriggio al termine del Consiglio, hanno firmato una mozione di sfiducia verso il primo cittadino. La mozione è stata depositata e protocollata in Comune all'indirizzo del presidente del Consiglio, Maurizio Fusco.

I sette consiglieri sono Valeria Atrei, Sante Tullio, Lubiana Restaini, Maurizio Fusco, Gianluca Frateschi, Davide Cipolla e Fatima Nardacci. Nel documento, redatto ai sensi dell'art.52 del TUEL (Testo unico per gli Enti Locali) è stata presentata una mozione di sfiducia alla luce della sfida lanciata nel corso dell'ultimo Consiglio dalla Sindaca Nancy Piccaro che senza giri di parole aveva detto: "Siete la maggioranza, se volte, sfiduciarmi fatelo!".

I sette consiglieri con la mozione di sfiducia chiedono al presidente del Consiglio, Maurizio Fusco, di convocare al più presto l'Assise al fine di procedere ad una verifica di governo. Infatti, la mozione di sfiducia, per raggiungere lo scopo prefissato, dovrà essere votata dalla maggioranza assoluta del Consiglio comunale, che per Roccagorga si raggiunge con sette voti, essendo l'assise composta da 12 consiglieri più il Sindaco. E sette sono per ora i consiglieri decisi mandare a casa, prima del tempo la sindaca Piccaro, reintrodotta alla carica, a fine dicembre del 2022 in seguito ad una sentenza del TAR di Latina, a lei favorevole.