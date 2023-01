La dotazione di infrastrutture rappresenta un aspetto fondamentale per il rafforzamento e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale di un territorio, in grado di agevolare l'attività delle aziende, ma anche lo spostamento dei cittadini, soprattutto i pendolari, e non per ultimo per garantire un maggiore afflusso di turisti che da Roma potrebbero venire a visitare le bellezze del nostro territorio.

"Le infrastrutture – commenta Annalisa Muzio, candidata alle regionali per Forza Italia – hanno un'importanza strategica per la nostra provincia che da decenni paga lo scotto di non avere avuto, fino ad oggi, una filiera capace di imporsi su scelte politiche che hanno portato, sempre più, la provincia di Latina ad essere impoverita dal punto di vista dei collegamenti. Una provincia situata in una zona strategica, a metà strada tra due grandi città come Roma e Napoli, che non ha infrastrutture in grado di garantire collegamenti sicuri e veloci per cittadini e aziende. Un polo industriale, quello rappresentato dalla nostra provincia – aggiunge ancora Muzio – che è uno dei poli industriali più grandi del Lazio con quasi 58 mila aziende. Grandi, medie e piccole imprese penalizzate per il trasporto su gomma dei camion rallentati dalla scarsa sicurezza e dal pensante traffico che si registra, in particolare, sulla Pontina diventata ormai impraticabile e sempre più pericolosa. Passa dalle infrastrutture anche il rilancio del turismo, tema per cui mi batto da anni; le migliaia di turisti che vengono a Roma devono essere stimolati – spiega Annalisa Muzio – a conoscere il resto delle bellezze della regione. Ben venga, dunque, la nomina del nuovo commissario per accelerare i tempi di realizzazione della Roma-Latina e ben venga lo sblocco finalmente arrivato per la Cisterna–Valmontone, ma non dimentichiamoci anche della famosa Pedemontana di Formia e la Fondi-Ceprano per il collegamento del MOF all'autostrada e il potenziamento della Monti Lepini. Ricordiamo, infatti, che il Mercato Ortofrutticolo di Fondi, è uno dei più grandi e importanti mercati all'ingrosso d'Europa, strategico per lo sviluppo e la promozione della cultura agroalimentare delle eccellenze del nostro territorio e del Lazio. Dal MOF partono esportazioni di prodotti della nostra provincia e, dunque, vanno potenziate tutte le arterie di collegamento da e per il MOF e certamente è compito della politica supportare e stimolare azioni di crescita di questo che è un fiore all'occhiello dell'economia della provincia di Latina. Tutte opere, queste, che vanno inquadrate in un contesto regionale di flussi di merci e di persone – spiega ancora la candidata di Forza Italia. Di pari passo, poi, dobbiamo lavorare seriamente anche per un potenziamento dei collegamenti ferroviari delle merci, chiesti da tempo dal comparto economico della nostra provincia. Solo così – aggiunge ancora Annalisa Muzio – potremo diventare più appetibili anche per l'insediamento di nuove attività produttive. Tutto passa dal potenziamento delle reti infrastrutturali che determina condizioni operative favorevoli alle imprese e ai cittadini come, ad esempio, l'abbattimento dei costi di trasporto e una maggiore certezza nei tempi di movimentazione, aumentando, a livello generale, il grado di competitività del nostro sistema economico. Gli investimenti in infrastrutture sono calati a livello globale, non parliamo dell'Italia che rispetto ad altri Paesi fa registrare un preoccupante invecchiamento della dotazione infrastrutturale che, invece, garantirebbe una crescita economica per effetti diretti ed indiretti come l'aumento del PIL, la creazione di posti di lavoro e l'aumento della produttività degli attori economici che ne usufruiscono. Creare corridoi che connettano i principali nodi urbani, porti e aeroporti con collegamenti stradali e ferroviari per arrivare ad avere – conclude la Muzio - un sistema infrastrutturale moderno ed efficiente. Si può fare, lavoreremo per arrivare a fare sentire la voce della provincia di Latina in Regione e per stimolare, di concerto con il Governo, un lavoro che riesca a portare fondi e risorse al nostro territorio che, come spesso ripeto, ha bisogno di invertire totalmente la rotta rispetto al passato".