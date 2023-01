Fratelli d'Italia fa le cose in grande per l'evento con il candidato presidente Francesco Rocca. Il teatro Moderno sarà la sede dell'appuntamento di mercoledì 1 febbraio in cui i candidati al consiglio regionale si ritroveranno accanto all'aspirante presidente. Assieme a loro, il Senatore Nicola Calandrini e dall'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini.

«Vogliamo presentare alla città il candidato presidente della coalizione di centrodestra – spiega il Senatore Nicola Calandrini –ma soprattutto vogliamo spiegare ai cittadini della provincia quali sono gli obiettivi che vogliamo realizzare una volta arrivati alla guida della Regione Lazio. Abbiamo di fronte sfide importanti e una lunga campagna elettorale, che ci porterà a conquistare prima la Regione e poi i Comuni della provincia di Latina che andranno al voto alle prossime amministrative, a iniziare dal capoluogo. Proprio sul nostro territorio si concentrerà l'attività dei consiglieri di Fratelli d'Italia che riusciremo a eleggere al Consiglio regionale. Per 10 anni Latina e la sua provincia sono state abbandonate a se stesse dalle giunte guidate dalla sinistra. E' arrivato il tempo di invertire la rotta, di creare una vera filiera di governo che colleghi Latina e la sua provincia a palazzo Chigi passando per la Regione Lazio. Una filiera di concretezza, che permetta di investire sul nostro territorio che ha estremamente bisogno di infrastrutture e di interventi in settori chiave come i rifiuti, i trasporti pubblici e la sanità».

Fratelli d'Italia pone grandi aspettative nell'appuntamento del 12 e 13 febbraio. Il partito della Meloni, in provincia, vuole confermare di essere la prima forza, anche per puntare poi a dare le carte nelle trattative per le comunali. Il coordinatore regionale Paolo Trancassini, nel corso dell'evento di coalizione assieme a Rocca all'hotel Europa, ha dichiarato: «Io sono molto orgoglioso di quello che il mio partito ha costruito in provincia e quindi inizio ringraziando chi coordina questa squadra che tanto sta facendo sul territorio, ossia il senatore Nicola Calandrini -ha affermato Trancassini– affrontiamo questa campagna elettorale con convinzione e orgoglio. Penso che tutti ci rendiamo conto che si avverte un'aria nuova, un'aria che porta con sé valori antichi, un'aria che restituisce alla politica quella centralità che deve avere e che per troppo tempo non ha avuto. E questo grazie anche al governo Meloni che ha portato la politica al centro. Questa aria la dobbiamo portare in Regione e per fare questo serve l'impegno di tutti».

Fratelli d'Italia del resto ha già messo nel mirino la possibilità di conquistare la candidatura a sindaco più importante sul piatto delle amministrative di primavera, quella di Latina. Il partito di Calandrini ha in tal senso in Matilde Celentano il nome caldo per la corsa a sindaco. E sulla base dei risultati delle regionali è probabile che il partito rivendichi anche un'altra poltrona, magari quella di Terracina o l'assessorato regionale. Insomma, le regionali possono dire molto sul futuro della coalizione e dei rapporti di forza interni. Anche con sorprese clamorose.