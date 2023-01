Luca Caringi è stato nominato responsabile provinciale del dipartimento agricoltura, eccellenze italiane e sovranità alimentare di Fratelli d'Italia Latina.

A conferire la carica a Caringi, in passato segretario locale del partito e Assessore ai lavori pubblici del Comune di Terracina, è stato il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, il Senatore Nicola Calandrini: "Da anni lavoriamo perché il nostro partito sia ogni giorno sempre più integrato con il tessuto socio-economico della provincia di Latina e soprattutto sia formato da una classe dirigente in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini. Ci aspettano anni di duro lavoro, soprattutto se riusciremo a raggiungere, come sono certo, gli obbiettivi che ci siamo prefissi: conquistare la Regione Lazio e i Comuni della provincia in cui si andrà al voto nei prossimi mesi. Il nostro è un territorio che negli ultimi anni è stato completamente dimenticato, soprattutto dalla Regione, e va rifondato per non vanificare le tante potenzialità di cui gode. Una delle eccellenze che lo caratterizza è proprio il comparto agroalimentare, un settore strategico da valorizzare. Sono certo che Luca Caringi sia la persona giusta per arricchire una squadra che ormai da tempo sta dimostrando il suo valore".

"Sono onorato per questo incarico – il commento di Luca Caringi – è un'importante responsabilità quella che assumo accettando di ricoprire questo ruolo ma sono certo di farlo in un gruppo coeso, in crescita e soprattutto formato da donne e uomini capaci che hanno a cuore le sorti del territorio e dei suoi cittadini".