"Massimo impegno, nella commissione Cont del Parlamento Europeo, per fare luce sugli eventuali finanziamenti da parte dell'Ue alle Ong coinvolte nei recenti scandali che hanno travolto le istituzioni europee". Lo afferma l'europarlamentare della Lega Gruppo Id Matteo Adinolfi.

"Le vicende che hanno sconvolto il Parlamento e colpito la sinistra europea hanno giustamente scosso tutti i cittadini, che dalle istituzioni Ue pretendono la massima trasparenza e correttezza: per questo, è oggi più che mai necessario intervenire con rigore per individuare ogni responsabilità. La Lega, che già ha presentato un'interrogazione alla Commissione europea per chiedere delucidazioni sui fondi elargiti dall'Ue, pretende che venga fatta la massima chiarezza sull'operato delle Ong e sulle modalità in cui esse venivano finanziate, anche partecipando a progetti pilota della Commissione. Non arretreremo di un millimetro".