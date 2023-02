Massimiliano Carnevale, già capogruppo della Lega al Comune di Latina è oggi in campo per un seggio al Consiglio Regionale del Lazio a sostegno di Francesco Rocca. Un impegno generoso e appassionato il suo, con una campagna elettorale porta a porta che sta macinando chilometri dal nord al sud della provincia di Latina, incontrando migliaia e migliaia di cittadini e ascoltando le loro voci.



Che clima sta trovando in queste settimane da parte degli elettori pontini?

«Ascoltando le persone e i loro problemi quotidiani e si coglie una notevole voglia di cambiamento da parte delle persone che in questi dieci anni di governo Pd targato D'Amato e Zingaretti si sono sentite abbandonate».



Cosa ha da offrire di diverso il suo partito, la Lega?

«L'attenzione alle esigenze del territorio e delle persone che vi abitano. Noi pensiamo prima di tutto alle infrastrutture, all'ambiente, alla sanità, alle nostre coste e al lavoro per i giovani e per chi non riesce a trovarlo. Non è un caso che uno dei primi atti della Lega al Governo con l'Onorevole Miele e il Sottosegretario Durigon è stato quello di chiedere al nostro Ministro delle Infrastrutture un impegno concreto per la Roma-Latina. Un impegno che Salvini si è assunto in prima persona nominando un Commissario Straordinario. La Provincia di Latina ha bisogno di recuperare il gap infrastrutturale. Migliorare i trasporti significa ridurre le distanze tra le città, rendere la vita migliore per i cittadini, facilitare le imprese e attrarre più turisti».

Proprio sulla sanità lei ha organizzato un convegno con tanti medici e poi ha avuto modo di incontrare anche i rappresentati dell'ordine di Latina. Cosa deve cambiare?

«Prima di tutto le strutture. Ben vengano i nuovi ospedali del Golfo e di Latina, sui quali il contributo della Lega e del Centrodestra è stato determinante, ma nel frattempo, in attesa della loro costruzione, non possiamo dimenticare la mancanza di strutture territoriali, soprattutto nel nord della Provincia che sarebbero utili e necessarie per alleggerire il carico di lavoro del Goretti. Oggi purtroppo si scontano cronici ritardi e disservizi che pesano non solo sui pazienti ma anche su chi ogni giorno è impegnato a garantire con il suo lavoro e il suo impegno la salute dei cittadini. Potenziamento degli ospedali pontini, più personale e più posti letto».

Un altro tema molto dibattuto e fonte di polemica è quello della gestione dei rifiuti. Cosa intendete fare se arriverete a governare la Regione?

«Secondo i dati di Euromedia Reserch oggi il 47% dei cittadini del Lazio sceglie i rifiuti come problema più urgente da affrontare e 6 cittadini su dieci si dicono favorevoli al termovalorizzatore. E' il segnale che le persone sono più mature di tanti politici. Ecco perché nei prossimi cinque anni con Rocca Presidente e la Lega al Governo della Regione Lazio va affrontato con serietà e buon senso il tema della corretta gestione dei rifiuti e della tutela dell'ambiente. Dobbiamo dare forza alla raccolta differenziata e realizzare un'impiantistica di ultima generazione».

Prima parlava della nostra costa. L'economia del mare è un'altra grande risorsa della nostra provincia, ma spesso sottovalutata.

«Per questo è fondamentale che la Regione intervenga in maniera rapida sull'erosione che tanti danni sta causando alla nostra economia, danneggiando le tante imprese familiari che vivono di ricezione turismo. Ma non solo dobbiamo valorizzare i nostri porti. Lo ricordava qualche giorno proprio Francesco Rocca, non si può concepire il freno allo sviluppo del porto di Gaeta da parte dell'Autorità portuale del Lazio. Così come non è concepibile che Latina non abbia la possibilità di un collegamento diretto con le isole pontine. Un altro impegno che come Lega vogliamo assumerci per il futuro della nostra provincia».