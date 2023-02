Andrea Delmastro delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia del Governo Meloni, sarà a Latina mercoledì 8 febbraio prossimo per una visita al carcere circondariale della città.

Alle ore 11.00, dopo l'incontro con i vertici del carcere di Latina e il sopralluogo nella struttura di via Aspromonte, il sottosegretario parteciperà a una conferenza stampa che si terrà nella federazione Provinciale di Fratelli d'Italia (in via Don Morosini,1). Per l'occasione sarà presente anche il coordinatore provinciale e presidente della V commissione Bilancio, il Senatore Nicola Calandrini.

"Abbiamo chiesto questa visita - afferma il senatore Nicola Calandrini - per incontrare la dirigenza del carcere e verificare le condizioni di vita e di lavoro degli agenti di polizia penitenziaria e di tutto il personale operante nella struttura. Il carcere di Latina soffre di problemi di sovraffollamento, si trova all'interno dell'area urbana della città e ospita una sezione di massima sicurezza femminile. Con questa visita vogliamo concretamente determinare tutte quelle azioni necessarie per dare finalmente risposta a tutte quelle questioni rimaste inevase negli anni e che riguardano le condizioni di lavoro degli agenti e le esigenze di sicurezza che riguardano tutti gli operatori e l'intera cittadinanza"