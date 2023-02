Per il rush finale delle elezioni regionali arrivano i big della politica ad Aprilia. Stasera (ore 20.45) allo Smaila's di Campoverde in via Mediana arriverà Matteo Renzi, l'ex presidente del Consiglio dei Ministri e leader di Italia Viva sarà infatti l'ospite d'onore dell'evento organizzato dal Terzo Polo per sostenere il capolista Vincenzo Giovannini e tutti gli alttri candidati della lista. Insieme a Renzi parteciperanno all'iniziativa il presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli (per Italia Viva) e il segretario provinciale di Azione Davide Zingaretti, tutti compatti nel sostenere la candidatura di Giovannini. A Cisterna invece oggi al Gisa Restaurant (ore 18.00) ci sarà Matteo Richetti per il Terzo Polo. Sempre oggi ad Aprilia arriverà anche il candidato presiedete del centrosinistra, Alessio D'Amato; alle ore 18.00 all'Hotel Enea di via del Commercio è previsto un evento con tutta la coalizione, dove parteciperanno anche i candidati di Aprilia al Consiglio regionale: Francesco Grasso della lista civica D'Amato, Gloria Mastrocicco del Pd, Cinzia Vaccarini di Demos e Giovannini del Terzo Polo.