Il centrosinistra per continuare a governare la Regione Lazio, il centrodestra per espugnare una roccaforte del principale avversario, il Movimento Cinque Stelle per dimostrare di essere indispensabile in ogni opzione di ricostituzione del campo progressista. Sono questi i temi politici principali (ma non gli unici) delle ormai prossime regionali del Lazio. Il lungo conto alla rovescia è quasi terminato. Si vota domenica (dalle 7 alle 23) e lunedì (dalle 7 alle 15). Lo spoglio inizierà subito dopo.



Cinque i candidati alla presidenza della Regione: Alessio D'Amato (centrosinistra), Francesco Rocca (centrodestra), Donatella Bianchi (Movimento Cinque Stelle), Rosa Rinaldi (Unione Popolare), Sonia Pecorilli (Partito Comunista Italiano). Le liste presenti sulla scheda nella circoscrizione provinciale sono 7 a sostegno di Alessio D'Amato (Pd, Azione-Italia Viva, Verdi e Sinistra, Più Europa, Psi, Demos, Lista civica D'Amato), 6 con Francesco Rocca (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Rocca Presidente, Noi Moderati, Unione di Centro), 2 con Donatella Bianchi (Movimento Cinque Stelle, Polo Progressista), 1 con Rosa Rinaldi (Unione Popolare), 1 con Sonia Pecorilli (Partito Comunista Italiano). L'implicazione politica dell'appuntamento è enorme e sicuramente ci saranno riflessi sul piano nazionale.