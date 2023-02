Affluenza al 7,95% alle ore 12 in provincia di Latina. Leggermente più alta rispetto alla media nel Lazio, pari a 7,49% ma in deciso calo rispetto a cinque anni fa, quando alle ore 12 aveva votato il 16,82% degli aventi diritto. Ma va detto che nel 2018 assieme alle regionali si votava anche per le elezioni politiche. Quest'anno, per la prima volta dopo oltre 10 anni, gli elettori sono chiamati alle urne solo per la Regione.

I seggi resteranno aperti fino alle ore 23 di oggi, domenica 12 febbraio, mentre domani, lunedì 13 febbraio, saranno aperti dalle 7 alle 15. Subito dopo inizieranno le operazioni di scrutinio. Gli elettori sono chiamati a scegliere il nuovo presidente della Regione Lazio e poi anche i 50 consiglieri che formeranno il Consiglio regionale.