Affluenza ai minimi termini in provincia di Latina per le elezioni regionali. Alle ore 19 il dato dei votanti segna un 23,15%, in calo di oltre la metà rispetto a cinque anni fa, quando votò alla stessa ora il 51,14% degli aventi diritto. Un dato, quest'ultimo, che va contestualizzato ricordando come nel 2018 si votava anche per le elezioni politiche.

I seggi resteranno aperti fino alle ore 23 di oggi, domenica 12 febbraio, mentre domani, lunedì 13 febbraio, saranno aperti dalle 7 alle 15. Subito dopo inizieranno le operazioni di scrutinio. Gli elettori sono chiamati a scegliere il nuovo presidente della Regione Lazio e poi anche i 50 consiglieri che formeranno il Consiglio regionale.