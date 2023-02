Il centrodestra viaggia verso una vittoria schiacciante alle elezioni regionali del Lazio. Gli istant poll e le prime proiezioni sullo scrutinio delle schede danno Francesco Rocca abbondantemente sopra il 50% dei voti, inseguito da Alessio D'Amato attorno al 32%. Molto basso il risultato di Donatella Bianchi, tra il 10 e il 12%.

L'affluenza definitiva s'è confermata bassissima, sotto il 50%. Nel Lazio è al 37,20% mentre in provincia di Latina fa registrare due punti in più circa, il 39,74%. Numeri comunque molto bassi che confermano i timori della vigilia quando c'era la sensazione che non vi fosse una grande attenzione da parte degli elettori per questo appuntamento.

Alla spicciolata iniziano ad arrivare i voti anche delle liste e dei candidati consiglieri. Un po' ovunque è Fratelli d'Italia ad avere il consenso maggiore.