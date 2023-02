Enrico Tiero è consigliere regionale per Fratelli d'Italia. Il candidato di Latina è il più votato della lista con un parziale di 10 mila preferenze. Per Fratelli d'Italia entrerà sicuramente un altro consigliere grazie al premio di maggioranza e in quest'ottica è in corso un avvincente testa a testa tra Vittorio Sambucci ed Elena Palazzo.

Per Forza Italia ha già festeggiato l'elezione Cosmo Mitrano, ex sindaco di Gaeta e candidato più votato tra gli azzurri con un parziale di 8 mila voti. Il suo partito non raggiunge il quorum pieno ma è certamente quello che avrà il resto più alto tra le circoscrizioni. Dunque Mitrano è certo del posto.

Discorso simile per il capogruppo uscente della Lega Angelo Tripodi. Con oltre cinquemila preferenze è il più votato della lista della Lega e potrebbe entrare sempre grazie al calcolo dei resti.

Nessun seggio scatterà invece per il Partito democratico: i del, che avevano due consiglieri uscenti, hanno fatto registrare un risultato deludente che preclude all'ottenimento di un seggio. Stesso discorso per il Movimento 5 Stelle, che aveva un consigliere regionale. Ma mentre cinque anni fa i pentastellati arrivarono addirittura al 20 per cento, questa volta arrancano attorno all'8-9 per cento.