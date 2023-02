Scrutinio ultimato per le elezioni regionali. La vittoria travolgente del centrodestra porta in Consiglio regionale diversi consiglieri della coalizione. E aver superato il 50% dei voti, paradossalmente, fa un favore anche all'opposizione, dal momento che il quorum per eleggere consiglieri s'è abbassato e questo ha fatto conquistare un seggio anche al Partito democratico, seggio che ieri sera sembrava improbabile. In attesa dei dati ufficiali, dunque, possiamo dire che tre consiglieri regionali sono sicuri: Enrico Tiero per Fratelli d'Italia, recordman di preferenze con oltre 15 mila voti; Cosmo Mitrano di Forza Italia e Salvatore La Penna del Partito democratico.

Nelle prossime ore, attraverso il calcolo corretto della ripartizione e quello dei resti, dovrebbero scattare anche altri due seggi: Elena Palazzo per Fratelli d'Italia e Angelo Tripodi per la Lega.

Le preferenze dei consiglieri

Il recordman di preferenze, come detto, è Enrico Tiero. Il candidato di Fratelli d'Italia ha conquistato 15.630 voti, seguito da Elena Palazzo con 9.089 preferenze. In Forza Italia Mitrano porta a casa 12 mila preferenze seguito dalle 7500 di Stefania Stravato. Oltre 8 mila voti per Angelo Tripodi nella Lega che precede Massimiliano Carnevale che ha chiuso con 5916 voti. Nel Partito democratico, oltre ai 7 mila voti di La Penna ci sono le ottime performance di Enrica Onorati e Carmela Cassetta che conquistano 5400 voti a testa. Bene anche la ex consigliera comunale di Lbc Valeria Campagna che porta a casa nella lista D'Amato 2.400 preferenze, molte delle quali raccolte nel capoluogo.

I risultati dei partiti in provincia di Latina

Il centrodestra ovviamente l'ha fatta da padrone in provincia di Latina. Francesco Rocca ha vinto col 67,51% dei voti. Il partito più votato è Fratelli d'Italia col 32,56%. Risultato atteso. Ma la vera sorpresa è Forza Italia: gli azzurri conquistano un clamoroso 20,46% che fa scattare il seggio e pone il partito pontino come il migliore in tutto il Lazio e probabilmente col miglior risultato assoluto in Italia per Forza Italia. La Lega ottiene invece il 12,71% anche in questo caso un risultato migliore rispetto alla media del partito a Roma e nel Lazio. Seguono Udc col 2%, lista Rocca con lo 0,99 e Noi Moderati con 0,65%.

Nel centrosinistra Alessio D'Amato chiude con il 22,70%. Il Partito democratico ottiene il 13,52%, il Terzo polo il 4,41% mentre la lista D'Amato segna un 2,38%. All'1 per cento i Verdi mentre Psi, Demos e +Europa non arrivano all'1.

Per la candidata del Movimento 5 Stelle Donatella Bianchi 8,73% in provincia di Latina con M5S al 7,54% e il Polo progressista allo 0,33%.