Il recordman delle preferenze è Enrico Tiero, candidato di Fratelli d'Italia, che ha portato a casa la bellezza di 15.630 preferenze che lo fanno essere anche il più votato in tutte le province del Lazio e in proporzione il più votato in assoluto in queste regionali. Un risultato esaltante per il vice portavoce regionale di Fratelli d'Italia che avrà sicuramente un importante riconoscimento nelle scelte future che saranno compiute dalla amministrazione Rocca.



Il secondo più votato è Cosimino Mitrano: l'ex sindaco di Gaeta ha trainato la lista di Forza Italia allo straordinario risultato del 20% ottenuto in queste regionali che rappresenta il miglior risultato assoluto degli azzurri in Italia. Mitrano da solo ha conquistato 12.087 preferenze. La donna più votata è stata invece Elena Palazzo con 9.089 preferenze. La candidata di Fratelli d'Italia stacca anche una figura esperta come Angelo Tripodi: il capogruppo uscente della Lega ottiene 8.119 voti personali. Tra le donne va sottolineata la prestazione della consigliera comunale di Fondi Stefania Stravato che ha ottenuto 7.505 voti

Nel centrosinistra il più votato è stato invece Salvatore La Penna del Partito democratico con 7.118 preferenze. Dietro di lui due donne: Enrica Onorati con 5.479 preferenze e Carmela Cassetta con 5.450. La ex consigliera di Latina Bene Comune Valeria Campagna ha portato a casa, invece, 2.343 preferenze. Era candidata con la lista D'Amato presidente.

Oltre ai più votati ci sono poi quelli che hanno deluso le aspettative. Dentro Fratelli d'Italia in molti scommettevano, ad esempio, su Emanuela Zappone. L'ex assessore ha però chiuso con 6.630 voti, superata dalla coppia Sambucci-Palazzo. Nella Lega è stata avvincente la sfida interna tra Angelo Tripodi e Massimiliano Carnevale: quest'ultimo ha chiuso con 5.916 preferenze. Nel carroccio ci si aspettava di più da una veterana come Patrizia Fanti che ha invece chiuso la corsa con 2.378 preferenze, ultima della lista della Lega. In Forza Italia Pino Schiboni è stato superato da Stefania Stravato, trascinata da Fondi. L' ex sindaco di San Felice si è fermato a 7.347 preferenze. Deludente anche Annalisa Muzio che ha ottenuto 2.922 voti, concentrati in gran parte a Latina. In generale sotto le attese anche la lista del Terzo Polo dove solo Luigi Parisella ha superato il muro delle duemila preferenze. Per Azione e Italia viva è il segnale che bisogna migliorare e non poco nei prossimi appuntamenti elettorali per contare davvero sul piano politico provinciale.