C'è un dato che in queste ore viene analizzato con la massima attenzione dai partiti del centrodestra: quello del voto delle regionali su Latina città. Perché è da lì, da quelle cifre, che dipendono le scelte delle imminenti comunali. L'accordo che dovranno trovare Nicola Calandrini, Claudio Fazzone e Claudio Durigon per i candidati sindaco si muove proprio nel solco dei numeri registrati in questa tornata. E proprio percentuali alla mano è evidente come la partita sia limitata a Fratelli d'Italia e Lega.

Infatti, contrariamente al dato aggregato provinciale che l''ha vista raggiungere un ragguardevole 20 per cento, nel capoluogo Forza Italia ha totalizzato dieci punti in meno, fermandosi al 10,75% dei voti. Non poco, considerando la storica difficoltà degli azzurri negli ultimi anni a viaggiare sui numeri di Lega e Fratelli d'Italia. Ma non sufficienti per rivendicare con forza il candidato sindaco nel 2023. E' vero che gli azzurri quella carica non l'hanno mai ricoperta, come ha ricordato in più occasioni il senatore Fazzone, spiegando di aver lasciato ad altri la candidatura nonostante il partito fosse il primo nei voti. E adesso la cosa potrevve verificarsi al contrario, è il ragionamento sottostante. Difficile, considerando l'euforia della Lega in queste ore. Il carroccio ha fatto segnare il 21,17% dei consensi e va dato merito a Claudio Durigon di aver azzeccato la strategia. L'aver piazzato in lista tre candidati di Latina come Angelo Tripodi, massimiliano carnevale e Patrizia Fanti ha fatto crescere il bacino di consensi della lista ponendo ora la Lega in posizione vantaggiosa per sedersi al tavolo delle trattative in vista delle comunali.

A testimoniare come il carroccio sia ampiamente soddisfatto dall'esito del voto, interviene Pina Cochi, coordinatrice del partito. ««La Lega si rafforza a Latina grazie all'impegno dei candidati, dei militanti, dirigenti e del loro straordinario lavoro sul territorio comunale. «Ringrazio prima di tutto i candidati - spiega Pina Cochi - che si sono spesi in questi mesi di appassionata campagna elettorale per spiegare i nostri programmi e le nostre ragioni alle persone e ai cittadini che infatti hanno apprezzato e votato la Lega esprimendo un largo consenso su tutta la nostra lista, consentendo così l'elezione di Angelo Tripodi al Consiglio Regionale del Lazio. Al nostro Consigliere Regionale voglio anche rivolgere gli auguri di buon lavoro.

Questo risultato del 20% a Latina città, ora ci deve dare - in uno spirito di rinnovata unità -ancora maggiore motivazione in vista delle elezioni comunali dove sono sicura potremo presentare una squadra unita e coesa che saprà incontrare il favore e il consenso dei cittadini. Già da oggi lavoreremo per dare a Latina una nuova amministrazione in sintonia con il Governo Nazionale e l'Amministrazione Regionale dove la Lega è protagonista».