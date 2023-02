"Ringrazio Annalisa Muzio per l'impegno che si è assunta dopo un pieno mandato che Fare Latina le ha consegnato nella consapevolezza che avrebbe saputo interpretare le attese che il movimento, e l'intera comunità latinense, ha nei confronti della politica del governo della Regione Lazio". E' quanto afferma Fabio Bianchi, coordinatore comunale di Fare Latina commentando i risultati delle elezioni regionali del Lazio.

Risultare prima dei votati nella nostra città, nella compagine di Forza Italia, inserendosi in una competizione elettorale a 30 giorni dal voto dove altri si preparavano da mesi, e forse da anni, ha dimostrato quanto lei e Fare Latina abbiano una forte aderenza con il tessuto sociale della nostra città.

Per questo continueremo a farci interpreti delle numerose istanze raccolte nella campagna elettorale appena conclusasi per portare, nella nuova amministrazione comunale, la voce della città che ha bisogno di risposte immediate rispetto alle numerose crisi che sta vivendo.

Il risultato della vittoria del Governo di Francesco Rocca, alla quale abbiamo contribuito con passione e dedizione, ci fa ben sperare che la voce di movimenti che nascono dalle fila dei cittadini come Fare Latina possano essere ascoltati per aggiornare, così, l'agenda politica dei partiti dando un contributo che ha un valore squisitamente radicato nelle realtà territoriali dove il movimento può assolutamente dialogare in modo produttivo con i partiti tradizionali".