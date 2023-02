L' avvocato Stefano Martone è da ieri un nuovo assessore della giunta Leccese. Si chiude così la querelle Paone, uno scossone piombato nel bel mezzo della recente campagna elettorale per le regionali e che aveva determinato qualche fibrillazione tra alleati del centrodestra uniti nella corsa verso la Pisana. Paone, stimato professionista dalla indiscussa esperienza, in passato consigliere comunale e Assessore ai lavori Pubblici, aveva ricevuto l'incarico (in quota Lista Tricolore) dal sindaco Leccese il 24 giugno dello scorso anno ed improvvisamente era stato allontanato dopo sette mesi. " C'è stata una verifica all' interno della maggioranza e nelle more unanimemente si è constatata la necessità di revocare le deleghe all' assessore Paone per poi avviare tutta una serie di confronti interni. -aveva spiegato il sindaco Leccese. A seguire la dura reazione del portavoce regionale di Fratelli d'Italia, l'Onorevole Paolo Trancassini e del coordinatore provinciale del partito, il Senatore Nicola Calandrini. Ed anche la minoranza non era stata tenera "Tutto è mutato all'indomani del sostegno palese di Paone e Di Vasta alla candidatura regionale di Enrico Tiero."(Scinicariello del PD).Era poi seguito un Consiglio Comunale dove si era dibattuto della questione con un confronto diretto tra il consigliere Marco Di Vasta (Fratelli d' Italia) che aveva chiesto spiegazioni ed il sindaco Leccese. Ad ogni modo Di Vasta aveva nell' occasione confermato di voler restare in maggioranza. E ieri, con la calma e la tranquillità post elezioni il primo cittadino ha affidato l' incarico a Stefano Martone, 43 anni, attribuendogli le deleghe alla Polizia Locale, Protezione Civile, Sicurezza, Mobilità e trasporti, PNRR per le rispettive competenze. «Al termine di un confronto con i componenti della coalizione – ha dichiarato il Sindaco Cristian Leccese – ho assegnato l'incarico di Assessore all'Avvocato Martone, persona e professionista serio e competente, nel quale ripongo ampia fiducia. Entra a far parte di una squadra solida e coesa, che sta già lavorando alacremente per il bene della nostra comunità, coniugando esperienza e nuove energie, e che si pone come obiettivo la massima disponibilità ed attenzione nei confronti dei cittadini e al servizio della collettività. ». Candidato alle ultime elezioni amministrative nella lista "LAB32",(primo dei non eletti con 134 voti) l'Assessore Martone era già collaboratore del Primo Cittadino, occupandosi di importanti tematiche, tra cui i servizi cimiteriali.«Ringrazio il Sindaco Leccese per la fiducia riposta nella mia persona – afferma il neo assessore - e metterò a disposizione le mie competenze e la mia esperienza per raggiungere gli obiettivi che ci proporremo. Sono certo che, con tanta passione, dedizione e soprattutto con un grande lavoro di squadra, potremo perseguire il bene, la crescita e l'interesse della nostra Città, attraverso nuove sfide e nuove prospettive che ci proietteranno nel futuro».