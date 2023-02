"Un'alleanza presuppone il reciproco riconoscimento degli alleati con il rispetto dovuto. Appare quindi incomprensibile e censurabile il comportamento degli alleati a Gaeta che non solo hanno escluso il nostro assessore dalla giunta in fase elettorale ma lo hanno anche sostituito chiudendo qualsiasi possibilità di ricucitura". E' un monito durissimo quello che arriva dal portavoce provinciale di Fratelli d'Italia, il Senatore Nicola Calandrini. E' evidente che il partito della Meloni non esclude alcuna clamorosa decisione in merito all'alleanza con Forza Italia nel comune di Gaeta. E questo non può che causare problemi a tutti i livelli.

"Il tutto accade mentre stiamo, come centrodestra, definendo il quadro di governo regionale e ci accingiamo a definire l'assetto per i comuni chiamato al voto in primavera - prosegue Calandrini - Le scelte degli alleati a Gaeta costituiscono uno strappo forte, che va definito anche in ragione della domanda di compattezza che gli elettori ci hanno chiesto con l'elezione di Francesco Rocca, visto che Gaeta esprime anche un consigliere regionale che ha guidato la città. La coalizione deve esistere a livello regionale, provinciale e locale. Come partito provinciale esprimiamo la ferma preoccupazione sul caso Gaeta, che costituisce un grave precedente. Serve una ricucitura immediata se non vogliamo che uno strappo diventi una lacerazione profonda".