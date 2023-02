Partecipare ad una elezione per capitalizzarne due avendo in mente l'obiettivo di pesare consensi e preparare la corsa per Piazza del Popolo. E' stata la tecnica preferita nel centrodestra pontino all'ultima competizione per la Pisana nel quale molti candidati si sono messi in gioco scaldando i motori e pensando al Comune capoluogo o in prima persona o per trainare altri nomi di riferimento.

Ora con il vento in poppa di cinque consiglieri eletti nel centrodestra le pesature e le aspirazioni vengono fuori e aprono scenari noti ed altri più nascosti. Tra chi è entrato in competizione e ha chance di essere un nome tra quelli proposti sul tavolo dei possibili candidati del centrodestra c'è l'ex consigliera comunale di Fare Latina Annalisa Muzio che alla Pisana con Forza Italia ha collezionato 2922 preferenze: per alcuni un risultato sotto le aspettative, per altri invece un ulteriore biglietto da visita da unire alla solidità e concretezza del suo profilo pubblico e agli ultimi due anni di attivismo ed impegno sulla scena locale. Dalle parti di Forza Italia però non mancano le aspirazioni di alcuni ex consiglieri comunali, ma sembra che finora il nodo candidature in chiave azzurra non sia stato ancora affrontato formalmente dal senatore Claudio Fazzone che lo farà all'inizio della settimana prossima.

Nella Lega i voti usciti dalle regionali che hanno favorito l'ingresso di Angelo Tripodi (con 8.119 preferenze) sembrerebbero aprire invece alle aspirazioni degli altri, Massimiliano Carnevale, ex consigliere comunale che ha portato a casa quasi seimila preferenze e Patrizia Fanti che ne ha collezionate quasi 2400, deludendo le attese, ma essendo ancora un nome di riferimento tra quelli su cui si potrebbe ragionare. Il nome a sorpresa della Lega che però potrebbe sparigliare le carte è quello di Matteo Adinolfi. L'europarlamentare sembrerebbe aver fatto un pensiero al Comune capoluogo, un pensiero sempre più insistente negli ultimi giorni.

In Fratelli d'Italia nei mesi prima delle regionali i giochi sembravano fatti per l'ex consigliera e capogruppo Matilde Celentano, figura su cui convergerebbero i vertici del partito, ma tra chi aspirerebbe a una candidatura c'è anche Gianluca Di Cocco. L'ex consigliere comunale ha condotto la recente campagna elettorale per le regionali accanto a Enrico Tiero. Insieme hanno girato Latina e la provincia per conquistare consensi e il risultato acquisito di più di 15mila voti autorizza oggi a pensare che abbia un ottimo credito. Tutti nomi in campo che per ora fanno parte solo del novero delle ipotesi fino a che il centrodestra non comincerà a confrontarsi e a ragionare su una candidatura unitaria. La volontà di portarla avanti c'è ed è comune nella coalizione per tutte le tre città che andranno al voto, Latina, Aprilia e Terracina, centri importanti che insieme rappresentano la metà della popolazione della provincia. Ora la convinzione che la vittoria sia a portata di mano in questa fase politica è ancora più chiara dopo il risultato delle regionali, ma con la consapevolezza che la condizione da realizzare sia un accordo unitario senza tentennamenti e senza dietrologie. Se sarà possibile in questo centrodestra e nonostante i precedenti, lo diranno solo i prossimi mesi.