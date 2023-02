Terremoto politico a Monte San Biagio. Il sindaco Federico Carnevale ha azzerato la giunta, revocando le deleghe, comprese l'incarico di vicesindaco. Il tutto è contenuto nel "decreto sindacale" n. 1 del 22 febbraio 2023 fatto pervenire, tramite messo comunale, agli ormai ex assessori Arcangelo Biagio Di Cola, Carmine Masiello, Luana Colabello e Anna Maria Ferreri. La stessa decisione è stata fatta pervenire al Prefetto Maurizio Falco.

E' probabilmente un effetto delle recenti elezioni regionali, in cui il sindaco era candidato consigliere. Ora Carnevale avvierà i contatti con la maggioranza per capire come sia possibile ricucire gli strappi.