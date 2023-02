Fissata la data per le elezioni comunali: si vota il 14 e 15 maggio 2023. Il consiglio dei ministri ha fissato questa sera la data per il voto delle amministrative. Nella provincia di Latina sono 8 i comuni che rinnovano l'amministraIone: Latina, AprilIa, Terracina, Bassiano, Campodimele, Lenola, Roccagorga e Sonnino.



Una tornata importante in quanto tornano alle urne tre delle città più grandi della provincia come il capoluogo pontino. Si voterà dalle 7 alle 23 di domenica 14 maggio e dalle 7 alle 15 di lunedì 15 maggio. Le liste si presenteranno 30 giorni prima, orientativamente nel weekend del 15 aprile.