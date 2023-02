Il Partito democratico sceglie oggi il suo nuovo segretario nazionale. In corsa ci sono due candidati, Stefano Bonaccini e Elly Schlein. La scelta è affidata agli elettori che voteranno attraverso i gazebo allestiti in tutta Italia, dalle 8 alle 20. Lo scrutinio subito dopo. Per votare bisogna presentare un documento di identità e versare 2 euro.



Ogni candidato ha una lista locale a suo sostegno, che servirà a eleggere i delegati all'assemblea nazionale del partito. Per la lista Energia popolare, a sostegno di Stefano Bonaccini, ci sono: Enrico Pittiglio, Carmela Cassetta, Giorgio De Marchis, Annalisa M Paliotta, Angelo Pizzutelli, Marta Fiorillo, Giampiero Di Cosimo, Barbara Di Rollo. Per Elly Schlein invece è in campo la lista Parte da Noi che è composta da: Francesca Perrone, Enrico Forte, Emanuela Piroli, Nazzareno Pilozzi, Dora Cardile, Cesare Giacomi, Roberta Calvitti e Lucio Conte.

Da rilevare, per la provincia pontina, ci sono alcune importanti candidature. Nella lista a sostegno di Bonaccini troviamo Carmela Cassetta, reduce dalla recente candidatura alle elezioni regionali del Pd, concluse con oltre 5 mila preferenze individuali. In corsa, dalla provincia pontina, anche il direttore dell'ente parco degli Aurunci, Giorgio De Marchis, in passato già consigliere comunale a Latina. Il terzo nome è quella di Marta Fiorillo, di Fondi.

Nella lista di Schlein spicca il nome di Enrico Forte. L'ex consigliere regionale è stato il coordinatore della campagna elettorale del Pd alle regionali che portato a far eleggere Salvatore La Penna. Forte, in queste primarie, ha scelto di sostenere la giovane Elly Schlein e nella lista è in compagnia degli altri pontini Roberta Calvitti e Francesca Perrone. Quest'ultima, in particolare, fa parte della componente vicina a Valeria Campagna e al gruppo Pop della consigliera regionale Marta Bonafoni.