In provincia di Latina è Elly Schlein la candidata più votata alle primarie di oggi, domenica 26 febbraio. Per gli elettori della provincia pontina è dunque la 37enne deputata il nome giusto per guidare il Partito democratico. Un risultato sorprendente, che smentisce quello dei circoli, che la scorsa settimana avevano invece dato pieno sostegno a Stefano Bonaccini. Un successo trainato da Latina città, dove Schlein aveva vinto anche le primarie di circolo e dove oggi ha portato a casa oltre il 61% dei consensi. In provincia invece Schlein ha conquistato il 55,83% (3397 voti) dei voti contro il 44,17% di Bonaccini (2688 voti). In totale i voti validi sono stati 6085 su un totale di 6117 votanti. (tutti i risultati sono ufficiosi).

Adesso si attendono i risultati nazionali, dove la situazione sembra molto incerta ma anche qui Schlein è in vantaggio.