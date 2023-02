Per la prima volta nella sua storia il Partito democratico avrà una donna come segretario. Le primarie sono state vinte infatti da Elly Schlein. Ha battuto Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna. Schlein ha ottenuto il 53,8% dei voti contro il 46,2% di Bonaccini, quando siamo all'80 per cento di voti espressi.La grande partecipazione popolare, oltre un milione di votanti, ha trainato Schlein, costruendo una vittoria che va oltre i confini del Partito democratico.

Il risultato dei circoli è stato ribaltato dagli elettori delle primarie aperte e i gazebo hanno incoronato Schlein