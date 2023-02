È stata anche l'occasione per una riflessione sugli scenari politici internazionali di medio e lungo periodo. Il presidente Meloni ha dunque augurato buon lavoro a Procaccini che, succedendo al ministro Raffaele Fitto, guiderà insieme al polacco Ryszard Legutko il gruppo parlamentare ECR nell'ultimo anno di legislatura, prima delle elezioni europee previste nel maggio del 2024.

Nel corso dell'incontro si è discusso delle attività parlamentari in corso, dell'imminente convention statunitense CPAC e dei prossimi impegni che attendono il gruppo dei conservatori in ambito continentale.

