Cesare Bruni, figura storica della destra pontina e già consigliere comunale nel secondo mandato Finestra e in quelli successivi, ha ufficialmente fatto il suo ingresso in Fratelli d'Italia. "Avvocato di professione, è un profondo conoscitore della storia pontina - così il partito presenta il nuovo ingresso - A lui si devono molte iniziative culturali che si sono svolte negli anni a Latina, tutte orientate a riscoprire le radici di questo territorio. A tal proposito non si può non citare la sua vicinanza alle popolose comunità Istriane e Giuliano Dalmate del territorio e alle associazioni che le rappresentano, con le quali collabora attivamente per fare sempre più luce su quanto accaduto sul fronte orientale italiano tra il 1943 e il 1945".

"L'ingresso di Cesare Bruni rappresenta un arricchimento per un partito come Fratelli d'Italia, una comunità di patrioti che guarda al futuro, avendo però ben chiaro quali siano le proprie radici – ha commentato il coordinatore provinciale del partito, il Senatore Nicola Calandrini – Sono certo che il suo apporto sarà significativo non solo in vista delle prossime elezioni comunali, nelle quali Cesare Bruni sarà candidato, ma anche come riferimento culturale per i nostri militanti e per i tanti giovani che continuano ad avvicinarsi a Fratelli d'Italia".