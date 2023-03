"Uno dei primi compiti della prossima amministrazione comunale, che sono certo sarà a guida centrodestra, sarà quello di mettere mano ai contratti di quartiere, sperando non sia troppo tardi. In sette anni di governo cittadino, chi doveva riscrivere il nuovo libro basato sulla legalità, la trasparenza e la tenuta dei conti, ha solo rischiato di far perdere alla città quasi 25 milioni di euro che potrebbero completamente cambiare il volto dei quartieri Nicolosi, Trieste e di Latina Scalo. Parliamo di 25 milioni di euro da investire in progetti, senza ovviamente tenere conto delle ricadute positive che questi fondi avrebbero per tutto l'indotto: penso alle ditte coinvolte nei lavori e ai loro dipendenti, ai servizi che verrebbero implementati a favore dei cittadini, all'incremento di valore che registrerebbero gli immobili situati in quelle aree". Così in una nota il rappresentante di Fratelli d'Italia Latina Raimondo Tiero.

"Dopo anni di immobilismo – continua Tiero – la giunta Lbc ha presentato una delibera per attuare fondi già stanziati solo nel 2021. Questa non è stata però ritenuta idonea dall'Amministrazione Regionale. A questo disastro ha messo una pezza il commissario straordinario con una nuova delibera, che speriamo riesca a non far revocare i fondi. Uno dei primi compiti della nuova giunta dovrà essere quello di occuparsi di questa vicenda. A differenza di quanto raccontato da LBC nel corso degli anni, i fondi ci sono ma servono le competenze per intercettarli e sfruttarli".