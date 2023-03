Potrebbe slittare a sabato la presentazione della giunta regionale di Francesco Rocca. Da una parte perché domani, venerdì 10 marzo, ci sono i funerali del senatore Bruno Astorre. Dall'altra per dare più tempo ai partiti per dirimere le questioni ancora aperte. Al momento l'unica cosa su cui sembra ci sia accordo è la ripartizione dei posti in giunta tra i partiti con 6 assessori per Fratelli d'Italia e due a testa per Forza Italia e Lega. Anche la presidenza del Consiglio regionale e la vicepresidenza della Regione Lazio vanno in quota a Fratelli d'Italia.

In queste ore Rocca starebbe lavorando agli ultimi dettagli ma la squadra sarebbe sostanzialmente pronta, anche se Lega e Forza Italia, in una nota serale, sottolineano che non c'è stata ancora "una definizione", dicendosi fiduciosi di poter trovare nelle prossime ore il "giusto equilibrio" con il neo presidente.

La provincia di Latina, a sorpresa, potrebbe ritrovarsi con ben due assessori, almeno stando alle voci che si rincorrono in queste ore da Roma. Uno sarebbe Elena Palazzo, di Fratelli d'Italia, a cui andrebbe la delega allo Sport. L'altro sarebbe un esponente di Forza Italia a cui andrebbe la delega all'Ambiente. I nomi sono quelli di Cosmo Mitrano e Giuseppe Schiboni.