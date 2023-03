E' Matilde Celentano il nome su cui Fratelli d'Italia punterà per la candidatura a sindaco di Latina. La ex capogruppo non sembra avere "rivali" nel partito e ci sono almeno un paio di indizi a confermarlo. Il primo è quella famosa uscita pubblica di qualche mese fa da parte del parlamentare europeo Nicola Procaccini che ad una cena coi dirigenti locali di Fratelli d'Italia l'ha presentata dicendo "la nostra candidata sindaco". Allo stesso modo, durante le febbrili settimane per comporre la lista per le elezioni regionali, Celentano è rimasta fuori dalla squadra nonostante avesse espresso disponibilità a una candidatura. A quanto pare il partito, attraverso il coordinatore provinciale Nicola Calandrini, le avrebbe garantito la corsa a sindaco nel 2023.

Fratelli d'Italia non nasconde le proprie ambizioni per guidare la coalizione e un paio di settimane fa è stato il senatore Calandrini a chiarire pubblicamente che «il partito ha i numeri per rivendicare il candidato sindaco, anche a Latina» aggiungendo però subito dopo che «ogni decisione sarà assunta assieme agli alleati».