Giuseppe Schiboni all'Università e Formazione Lavoro ed Elena Palazzo all'Ambiente. Sono loro i due assessori regionali della provincia di Latina che entrano da oggi a far parte della giunta Rocca. L'ufficialità è arrivata questa mattina nella conferenza stampa del presidente Francesco Rocca. Per la prima volta la provincia di Latina ha due assessori nella giunta regionale. Il presidente Rocca ha tenuto per sé la delega alla Sanità.

Ecco tutte le deleghe:

Giancarlo Righini Bilancio e Agricoltura parchi

Giuseppe Schiboni Universita Formazione scuola e Lavoro

Elena Palazzo Ambiente Aree protette Biodiversità

Manuela Rinaldi Lavori pubblici e Politiche di ricostruzione

Simona Baldassarre Cultura Giovani e pari opportunità

Fabrizio Ghera Mobilità Trasporti Rifiuti e economia circolare

Roberta Angelilli Vicepresidente e Attività produttive e Sviluppo economico

Massimiliano Maselli Servizi sociali e inclusione

Pasquale Ciacciarelli Urbanistica e politiche del mare

Luisa Regimenti Personale Sicurezza urbana e rapporti enti locali