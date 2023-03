C'è soddisfazione nel centrodestra dopo l'annuncio della squadra di governo del presidente Francesco Rocca: la giunta della Regione Lazio, secondo i leader dei partiti è formata da assessori "competenti, professionali e meritevoli".

Il senatore Claudio Durigon, coordinatore regionale della Lega, afferma: E' una squadra di governo regionale forte, coesa, competente. Quella presentata oggi dal presidente Rocca è una giunta che permetterà al Lazio di invertire la rotta dopo anni di centrosinistra, politiche insensate a firma Zingaretti. Un in bocca al lupo a tutti i componenti, e congratulazioni a Simona Baldassarre e Pasquale Ciacciarelli, che porteranno il buon governo della Lega alla guida, per la prima volta, del Lazio. Squadra che si completerà domani, durante la prima seduta di Aula alla Pisana con l'indicazione da parte del nostro Partito di Pino Cangemi come vicepresidente vicario dell'Aula. Il Lazio riparte grazie anche alla Lega".

Nicola Calandrini, senatore e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia dice: "Oggi è un giorno importante per il rilancio del Lazio e dell'intero territorio pontino. Dopo l'enorme successo ottenuto alle elezioni da Fratelli d'Italia, guardo con soddisfazione alla nomina di un rappresentante pontino nella Giunta guidata da Francesco Rocca – prosegue Calandrini- Per la prima volta nella storia il nostro partito ha eletto tre rappresentanti di questo territorio ed oggi è rappresentato anche in giunta. E' il corollario di un lavoro duro, durato anni, al fianco dei cittadini. Un lavoro che oggi dà i suoi frutti ma che segna l'inizio di un altro lungo percorso. Oggi abbiamo tutte le carte in regola per cambiare le sorti del Lazio, dopo anni di immobilismo sotto la guida di Zingaretti e del centro sinistra – spiega ancora il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia - E' importante che si sia creata questa salda filiera di governo, che unisce la provincia di Latina al Parlamento passando per la Regione Lazio. Nell'esprimere l'augurio di buon lavoro al presidente e ai 10 assessori nominati sono orgoglioso del riconoscimento del lavoro svolto dalla provincia di Latina con la nomina di Elena Palazzo a cui sono state affidate le deleghe ad Ambiente, aree protette e biodiversità, assieme a sport e turismo. Un riconoscimento che, prima di tutto, va alla sua professionalità, alla sua militanza, alla sua cultura amministrativa maturata in anni di presenza in consiglio comunale a Itri. Un giusto riconoscimento per il suo consenso, tramutato in 10.000 preferenze. Ma tutto questo non sarebbe stato possibile se non avessimo messo in campo per le elezioni regionali una squadra fortissima a cominciare da Enrico Tiero che, con 16 mila voti personali, ha spinto la nostra lista in particolare e tutto il centrodestra di Francesco Rocca. A lui e a Vittorio Sambucci, i due consiglieri eletti oltre ad Elena Palazzo, il riconoscimento e il sostegno del partito tutto per il lavoro che andranno a fare. Abbiamo di fronte sfide importanti, la prima delle quali è quella legata al PNRR. Anche nel Lazio arriveranno milioni di euro che vanno tramutati in progetti nel più breve tempo possibile e con la migliore qualità possibile. Con questa giunta sono certo che questi risultati saranno raggiungibili".

L'onorevole Paolo Trancassini, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, dice: Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro alla nuova giunta che lavorerà insieme al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per cinque anni. Una squadra di eccellenza che porterà finalmente le istanze dei territori al centro dell'azione amministrativa e che affronterà in maniera seria e concreta tutte le sfide che si presenteranno. Come già sta facendo al governo della nostra Nazione, anche nella Regione Lazio, il centrodestra continuerà a lavorare in sinergia per progettare il futuro dei nostri territori e delle nostre comunità ricucendo il rapporto di fiducia tra cittadini e Istituzioni".

L'europarlamentare di Fratelli d'Italia Nicola Procaccini afferma: ""È una squadra di grande competenza e in grado di dare corpo e sostanza al programma del presidente Francesco Rocca e del centrodestra per il cambiamento della Regione e lo sviluppo dei territori. Al presidente Rocca e alla sua squadra, a cui porgo i migliori auguri di buon lavoro, spetta un compito importante - continua Procaccini - Quello di ricostruire una Regione in grado di fornire efficienza in ambito produttivo e servizi ai cittadini, con particolare attenzione alle esigenze dei territori. In questo senso ritengo importante il lavoro di squadra che saranno in grado garantire soprattutto le donne e gli uomini di Fratelli d'Italia, un gruppo di assessori che risponde alle esigenze delle tante realtà territoriali. Ci sono i presupposti per un importante lavoro di collaborazione istituzionale, a cui fin da ora assicuro la mia piena disponibilità. Molti dei fondi e delle opportunità europee passano proprio attraverso la Regione e sarà importante attuare una forte sinergia per garantire l'equa e proficua distribuzione dei fondi destinati ai vari settori. Una disponibilità che sarà totale da parte mia in tutti i settori e che mi consentirà di collaborare sui temi legati all'ambiente, di cui sono responsabile nazionale del partito, con una cara amica come Elena Palazzo. Espressione, come me, del territorio Pontino, ma che saprà valorizzare un settore decisivo per lo sviluppo equilibrato e sostenibile dell'intera regione, così ricca di meravigliosi elementi paesaggistici"