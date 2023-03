"Molto bene l'intesa trovata tra Partito Democratico, Latina Bene Comune e Per Latina 2032. Al tavolo di programma la convergenza è stata evidente e questo è un aspetto fondamentale: le coalizioni si costruiscono intorno ad una visione, non intorno ad un nome". Così, in una nota, Valeria Campagna. Il suo commento: "Era importante trovare un punto di caduta che consentisse il proseguire di un progetto di coalizione. Una continuità con l'anno di consiliatura fatto insieme che, seppur breve, ha portato all'approvazione di un bilancio sintesi di varie istanze e sensibilità politiche. Conferma del fatto che, sui temi, c'è ampio margine di dialogo e di confronto nell'unico intento comune di fare il meglio per la nostra città".

"Le primarie – aggiunge Campagna – possono rivelarsi uno strumento prezioso ed utile in primis perché porteranno ad una mobilitazione cittadina. Inoltre, saranno l'occasione per rinsaldare la coalizione e per rafforzare la candidatura a Sindaco che emergerà in seno alla consultazione".

E ancora: "Una delle cause delle sconfitte alle elezioni politiche e alle elezioni regionali sta proprio nell'incapacità delle parti politiche di costruire una coalizione che, pure nelle differenze, fosse in grado di convergere su un programma di governo. Latina, da questo punto di vista, potrebbe diventare scenario di un esperimento virtuoso di ripristino del campo largo. Motivo per cui l'invito al dialogo, penso, dovrebbe essere esteso anche al Movimento 5 Stelle, al Terzo Polo, e ad altri partiti e movimenti di sinistra, centrosinistra e dell'area riformista".

"Si tratta di vivere il tempo contingente con tutte le sue difficoltà ed in tutta la sua complessità. Si tratta di essere coraggiosi e, al tempo stesso, responsabili. Solamente così – conclude Campagna - potremo dare un'alternativa forte e concreta a chi non si riconosce nella peggior destra di sempre".