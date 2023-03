Angelo Zanlucchi è il nuovo presidente della commissione Attività Produttive e Trasporti. L'elezione è arrivata ieri nel corso di una seduta che ha certificato la difficoltà nei numeri della maggioranza Terra, che in questi ultimi 30 giorni sarà appesa alla volontà dei consiglieri dissidenti della coalizione civica (Vittorio Marchitti, Francesco Grasso e Mauro Fioratti Spallacci). Nella commissione di ieri solo l'assenza di un membro dell'opposizione e un cavillo regolamentare hanno permesso l'elezione di Zanlucchi (L'Altra Faccia della Politica), che ha ottenuto 5 voti come il candidato dell'opposizione: Giuseppe Petito della lista Piazza Civica. In maggioranza sono mancati i voti dei consiglieri di Forum per Aprilia: il capogruppo Marchitti si è astenuto e Grasso non era presente al momento del voto. «Ho appreso solo in aula della proposta - ha detto nel suo intervento il capogruppo di Forum - della maggioranza per la presidenza e perciò mi asterrò. Non ho nulla contro il candidato, con il quale tra l'altro ho un ottimo rapporto, ma mi corre l'obbligo nuovamente di sottolineare il metodo con cui le scelte vengono messe sul tavolo». E le parole di Marchitti sono state implicitamente confermate dal presidente del Consiglio, Pasquale De Maio, che nel suo discorso ha affermato che il candidato presidente sarebbe dovuto essere Grasso, arrivato in aula poco dopo il voto. A "salvare" l'amministrazione Terra ci ha pensato l'opposizione, con l'assenza di Petito (fuori città) e di Fiorella Diamanti, delegata a partecipare dal capogruppo. Alla fine la votazione è terminata con un pareggio (cinque a cinque) e, in virtù dell'anzianità, la presidenza è andata a Zanlucchi.