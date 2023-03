"Il Mercato settimanale di Latina, il secondo in Europa per estensione, affonda nel degrado più assurdo. È il momento di pianificare sul serio un progetto di recupero per questa importante struttura". Lo afferma l'ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gianluca Di Cocco che sta già lavorando a idee e proposte per la prossima amministrazione comunale.



L'area di via Rossetti è da anni una delle questioni irrisolte di ogni amministrazione e infatti Di Cocco avverte subito che sarà necessario reperire ampie risorse finanziare per riqualificare l'intera zona: "In attesa di trovare finanze esterne al martoriato bilancio comunale che possa realmente rilanciare l'intera area dell'R6, con un progetto serio, bisogna assolutamente intervenire per ridare dignità e legalità all'area mercatale. E farlo subito. L'intento principe deve assolutamente essere quello di riqualificare l'area al fine di promuovere le attività degli ambulanti e rafforzare l'identità del mercato stesso. Potenziamento dei servizi esistenti, creazione di nuovi spazi per gli utenti, l'aumento degli standard di fruibilità dell'area. Tutto questo con lo scopo di attrarre nuovi clienti e migliorare la proposta dei venditori esistenti.

In questi ultimi anni operatori e associazioni di categoria hanno presentato richieste e proposte mirate proprio a un miglioramento dell'area del mercato settimanale. Da questo dobbiamo ripartire facendo in modo che tutto venga organizzato all'interno di una pianificazione chiara e puntuale, che tenga presente le necessità di ognuno. In questo senso una delle priorità sarà quella di garantire legalità e sicurezza, creando da subito un filtro all'ingresso dell'area mercato che controlli le autorizzazioni, vigili sul rispetto dell'occupazione del posto assegnato e soprattutto escluda l'accesso ai venditori abusivi anche vietando loro l'occupazione, come spesso avviene, dell'area antistante il mercato settimanale. Ovviamente, in tutto questo, va garantito il ripristino dei servizi igienici e del decoro complessivo della zona del mercato" conclude Gianluca Di Cocco.