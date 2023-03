Nel Partito democratico non ci si annoia mai, questo è certo. Dopo l'annuncio ufficiale di venerdì sera della scelta di Daniela Fiore come candidato ufficiale per le primarie, ecco che ieri s'è materializzata una fronda interna, guidata dall'ex consigliere comunale e provinciale Mauro Visari, che ha chiesto a Enzo De Amicis di candidarsi. A sostegno di questa opzione ci sarebbe una parte della componente ex moscardelliana del Pd.

Entro domani la candidatura sarà ufficializzata o meno, anche perché i promotori devono scegliere con quale modalità presentarla. Infatti, avendo il direttivo del Pd già espresso un proprio candidato, la logica vorrebbe che, trattandosi di primarie di coalizione, la candidatura De Amicis arrivasse dall'esterno del partito. Ma appunto per la serie che nel Pd non ci si annoia mai, ecco che spunta un cavillo che prevede la possibilità di un'altra candidatura targata Pd se si trovano il 30% delle firme nell'assemblea comunale.

Ad ogni modo, l'eventuale candidatura di Enzo De Amicis alle primarie del centrosinistra ha già restituito il sorriso a Latina Bene Comune, che aveva accolto le primarie come qualcosa da fare per forza. Due esponenti dem in corsa spianano di fatto la strada a Damiano Coletta che avrà gioco facile a sfruttare questa divisione interna al Partito democratico. Ieri, tra l'altro, Elettra Ortu La Barbera, Segretaria di Latina Bene Comune, insieme al Segretario del Partito Democratico, Leonardo Majocchi, ed al coordinatore di Per Latina 2032, Nazzareno Ranaldi, hanno firmato il regolamento per le primarie del centrosinistra che si celebreranno il 2 aprile. «Siamo molto soddisfatti – commenta Ortu La Barbera – abbiamo messo a punto, in un clima sereno e collaborativo, uno strumento in grado di organizzare al meglio le elezioni primarie per la scelta della candidatura a Sindaco di Latina. Il momento che viviamo impone responsabilità motivo per cui l'invito a collaborare resta valido anche per le altre forze della città, politiche e civiche, che si riconoscano nei valori della nostra coalizione». Il candidato di Lbc sarà appunto Coletta. E sempre ieri sono arrivate le dichiarazioni dell'ex segretario nazionale Nicola Zingaretti, felice per la scelta delle primarie: «Ottima notizia la convergenza a Latina di tante forze politiche e civica e associative per le primarie di coalizione. Il grande e paziente lavoro di costruzione dell'unità che il Pd ha portato avanti ha dato i suoi frutti. Complimenti a tutte e a tutti».