Una coalizione civica alternativa ai due poli ma che al proprio interno potrebbe avere anche una civica ispirata da Forza Italia. E' la clamorosa indiscrezione che arriva in queste ore di febbrili riunioni all'interno degli azzurri del capoluogo.

L'idea che starebbe prendendo piede è quella di sostenere la candidatura a sindaco di Annalisa Muzio con Fare Latina, rompendo l'alleanza col centrodestra che di fatto vede ormai un asse consolidato formato da Fratelli d'Italia e Lega che nei giorni scorsi hanno definito lo schema per le candidature a sindaco nei tre comuni maggiori al voto il 14 e 15 maggio: Latina a Fratelli d'Italia, Aprilia a Forza Italia e Terracina alla Lega. Uno schema sul quale però manca l'assenso del senatore Claudio Fazzone, coordinatore regionale di Forza Italia, che invece rivendica a gran voce i precedenti accordi di coalizione che vedevano proprio negli azzurri quelli titolati a esprimere il candidato sindaco di Latina per il centrodestra. In pratica, l'asse Lega-Fratelli d'Italia avrebbe ribaltato il tavolo imponendo la forza dei numeri ottenuti alle politiche e regionali. Infatti, la minaccia arrivata dai due partiti di destra agli azzurri è quella di andare da soli, forti di numeri considerevoli. Il ragionamento sarebbe semplice: dove va invece Forza Italia da sola?

Gli azzurri locali sono molto in linea con Fazzone e in questi giorni si stanno studiando appunto i piani alternativi all'accettare obtorto collo la leadership di Fratelli d'Italia. Il più gettonato è appunto quello della coalizione civica, con Forza Italia che non presenterebbe il simbolo (come accaduto a Viterbo qualche anno fa) e proverebbe a costruire un'alleanza diversa, sempre di area centrodestra, ma con ispirazione moderata. E' qui che entra in ballo la figura di Annalisa Muzio: la sua Fare Latina è una lista collaudata e lei è stata già candidata di Forza Italia in regione. Dunque un'intesa sarebbe naturale. C'è poi l'Udc, partito che sta costruendo solide basi nel capoluogo, che potrebbe essere chiamato a far parte di una alleanza alternativa.

Il piano civico, che avrebbe preso forma proprio a Latina città, dovrebbe essere sottoposto nelle prossime ore al coordinatore regionale Claudio Fazzone. Difficile che il leader possa avallarlo ufficialmente, visto che dai vertici nazionali del partito chiedono il rispetto dell'alleanza di centrodestra. Ma se la base si muove in modo indipendente...

Intanto Fratelli d'Italia e Lega sembrano determinate a proseguire per la loro strada a prescindere. Entro il fine settimana i due partiti vogliono presentare il candidato sindaco di Latina. Telefonate di queste ore indicano in sabato o domenica mattina i giorni giusti per annunciare pubblicamente la scelta di Fratelli d'Italia e Lega di puntare su Matilde Celentano come candidato sindaco. Prima dell'ufficialità si attende l'ultimo passaggio con Forza Italia. A cinquanta giorni scarsi dal voto il tempo per riflettere ancora non c'è.