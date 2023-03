La crisi nella maggioranza Terra si fa sempre più ampia. Il consigliere comunale Vittorio Marchitti si è infatti dimesso da capogruppo di Forum per Aprilia passando al gruppo misto, di fatto sancendo l'addio al movimento che ho ha visto come parte uno degli attori politici principali degli ultimi 15 anni. E con l'addio di Marchitti si assottigliano I numeri della maggioranza in Consiglio comunale che può contare solo 13 consiglieri (sindaco compreso) su 25 totali, una maggioranza risicatissima.

"Questa mattina ho rassegnato le dimissioni da capogruppo della Lista Forum per Aprilia con la contestuale assegnazione al Gruppo Misto. La decisione, sofferta, è maturata ieri sera – spiega Vittorio Marchitti - al termine dell'ennesima riunione della lista nella quale, dopo aver visto relegare nel cassetto tanti dei temi su cui ho provato a spendermi negli anni, ho ribadito di non condividere il metodo e la gestione politica del gruppo e della maggioranza, come ho fatto sempre negli ultimi anni, tentando di suggerire un diverso punto di vista per rafforzare ed allargare la coalizione. Si chiude un capitolo lungo 25 anni di cui gli ultimi 14 con un impegno diretto in amministrazione. C'è molta amarezza, ma altrettanta serenità nell'aver manifestato sempre la lealtà delle mie idee. Pur raccogliendo molti "hai ragione" nei colloqui privati, ho visto prevalere nelle riunioni il metodo del silenzio, con il quale qualcuno diventa più "adatto" alla causa e la condivisione di facciata finisce per celare uno spirito acritico. Di contro ho notato sempre più che il coraggio delle mie azioni, mai taciuto, è diventato scomodo o ha fatto comodo etichettarlo come tale. Ringrazio il Sindaco e la mia lista per l'opportunità che mi è stata concessa. Ringrazio i tanti, nel resto della coalizione, che in questi mesi, anni, hanno condiviso con me molte perplessità su metodo e gestione e mi hanno manifestato la loro stima, che contraccambio".