Sono tre i candidati alle primarie del centrosinistra: Daniela Fiore, Damiano Coletta e Filippo Cosignani. Si voterà il prossimo 2 aprile dalle 8 alle 21 e il comitato organizzatore sta predisponendo più seggi, dislocati tra il centro e la periferia del capoluogo. La presentazione ufficiale dei candidati è avvenuta oggi pomeriggio presso il bar Nad in piazza del Popolo. Alla fine il quarto candidato previsto, ossia Enzo De Amicis, ha rinunciato alla candidatura.

La sfida, come detto, vedrà di fronte l'ex sindaco Damiano Coletta, indicato da Latina Bene Comune; la ex consigliera comunale Daniela Fiore, indicata dal Partito democratico e Filippo Cosignani, indipendente. I componenti del comitato organizzatore, Leonardo Majocchi, Nazzareno Ranaldi e Elettra Ortu La Berbera hanno sottolineato come lo spirito di queste primarie sia quello di allargare il più possibile la partecipazione nella scelta del candidato sindaco.