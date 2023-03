Con la campagna elettorale ormai pronta ad entrare nel vivo, i fuoriusciti di Forum per Aprilia si costituiscono in associazione. "Siamo Aprilia", un contenitore di idee politiche e culturali, pronta a dare il proprio contributo nei vari ambiti, non ha ancora scelto da che parte stare in occasione della imminente tornata elettorale perché l'urgenza - come riferito in durante la conferenza stampa organizzata all'Enea Hotel - è principalmente quella di creare un movimento in grado di durare nel tempo per offrire il proprio contributo al miglioramento della città. Quel che per ora il gruppo ha be chiaro è che non sosterrà la coalizione civica guidata da Luana Caporaso, dopo la rottura determinata da questioni di metodo.

Del resto la presenza in sala di tanti esponenti di centrodestra - il probabile candidato sindaco Lanfranco Principi, ma anche i consiglieri Roberto Boi, Vincenzo La Pegna, sembra lasciar presagire un possibile avvicinamento. «Non siamo una lista elettorale – hanno però chiarito seduti al tavolo gli ex di Forum per Aprilia Simone Aversano, Nicola Stornello e Chiara Buscalferri – la nostra intenzione è quella di non disperdere quel patrimonio di idee che proprio per una questione di metodo non è stato possibile condividere quando eravamo in Forum. Siamo un movimento indipendente e quanto alla campagna elettorale, faremo le nostre scelte. Di sicuro il gruppo Siamo Aprilia non appoggerà minimamente la candidata della coalizione civica. Nei prossimi giorni prenderemo le nostre decisioni perché non bisogna nascondersi dietro un dito. Prenderemo una decisione in un senso o nell'altro, ma sicuramente non sarà a favore della coalizione civica». Parole alle quali hanno fatto eco le dichiarazioni del consigliere Vittorio Marchitti, dimissionario da Forum per Aprilia e ormai entrato nel gruppo misto, che pur non sbilanciandosi sulla propria candidatura ha lasciato intendere che il suo impegno politico non si fermerà, alimentando voci che lo vedono a sostegno della coalizione di centrodestra. «Per me non è stato un passo semplice da compiere - ha dichiarato - e in alcuni momenti dopo essermi distaccato dalla maggioranza, la tentazione di fermarmi è stata tanta. A farmi cambiare idea le parole di sostegno di tanti amici, di professionisti, di queste persone con le quali ho condiviso il mio percorso. Sono consapevole che cercheranno di propugnare una verità distorta, ma la verità è solo una: non sono andato via per una questione di nome ma di metodo, sia perché non ho mai creduto nelle ricandidature, nelle scelte forzate senza il sostegno in primis della propria lista di riferimento, sia perché in tempi non sospetti avevo proposto di fare ragionamenti condivisi sul nome, per allargare il perimetro della coalizione civica ed evitare, come poi è successo, che fosse sbilanciata solo verso una parte politica come invece è stato». «Sono un consigliere di Forum per Aprilia - ha chiarito Francesco Grasso - ma ad oggi non mi esprimo sul candidato sindaco che sosterrò in vista delle prossime elezioni».