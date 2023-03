Ormai manca solo l'ufficialità sul nome di Matilde Celentano quale candidato sindaco per il centrodestra. Fratelli d'Italia e Lega sono concordi sul nome mentre Forza Italia sta aspettando il responso del tavolo nazionale, come ha spiegato Claudio Fazzone. Ma la sensazione è che alla fine sarà avallata la scelta della ex capogruppo di Fratelli d'Italia.

Il nome di Matilde Celentano era sul tavolo delle candidature già nel 2021 quando poi finì al centro di veti incrociati che portarono la coalizione a scegliere Vincenzo Zaccheo per evitare di andare al voto divisi. Ma mentre nel 2021 tutti e tre i partiti avevano rivendicazioni e critiche rispetto alle scelte degli altri, stavolta le cose sono andate diversamente. Lega e Fratelli d'Italia sono sembrate subito andare d'accordo su uno schema che prevedeva la candidatura a sindaco di Latina in quota al partito della Meloni. Forza Italia ha invece ribadito, anche pubblicamente, la propria intenzione di rivendicare il candidato sindaco di Latina, in forza di ragionamenti politici non privi di basi solide. Ma nella serata di ieri ci sarebbe stata l'accelerata definitiva e in queste ore è atteso l'annuncio da parte dei vertici nazionali e regionali del centrodestra. L'obiettivo è anche quello di rompere le uova nel paniere al centrosinistra che proprio ieri ha avviato le primarie.

Intanto la coalizione va costruita e resa solida anche nella parte relativa ai partiti minori. Latina nel Cuore e Udc, in particolare, sono rimaste ai margini delle decisioni dei partiti maggiori. E' chiaro che dovranno avere un coinvolgimento anche in termini di programma elettorale.

I partiti stanno comunque già da settimane lavorando alla composizione delle liste dal momento che il tempo non è tantissimo. La presentazione è fissata nelle giornate di venerdì 14 e sabato 15 aprile, fino alle ore 12. Le liste saranno determinanti per il risultato del voto, come lo sono state in parte nel 2021, quando il centrodestra portò a casa la maggioranza dei seggi pur perdendo la sfida per il sindaco. I voti dei candidati consiglieri dovranno essere l'assicurazione sulla vitta della candidata sindaco. Dentro Fratelli d'Italia l'indicazione di Matilde Celentano non sembra abbia trovato resistenze. Del resto il partito è sulla cresta dell'onda e in tanti sono convinti che gli spazi, da qui ai prossimi mesi, non mancheranno certo per avere visibilità. Sull'unità della coalizione è difficile oggi immaginare che si possa arrivare a una rottura: il centrodestra guida il Paese e la Regione Lazio e una corsa divisa nella seconda città del Lazio sarebbe un messaggio di debolezza enorme: gli avversari non aspettano altro. Anzi, già attaccano la gestione delle scelte, che sempre passano da Roma facendo sembrare i dirigenti del centrodestra dei meri esecutori dei voleri altrui.