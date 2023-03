Luana Caporaso presenta ufficialmente la sua candidatura a sindaco alla guida della coalizione civica. Sabato 25 marzo alle 10.30 nell'ex bar Europa di corso Giovanni XXIII verrà inaugurato il point elettorale di Aprilia Civica e verrà svelato alla città il candidato scelto dalla maggioranza, una notizia che in realtà non è più un segreto visto che da giorni è certa la corsa a sindaco di Luana Caporaso.

Sarà questa anche l'occasione per conoscere meglio le liste che formeranno l'alleanza e il programma in vista del voto. «Il 14 e 15 maggio i cittadini sceglieranno chi guiderà la città nei prossimi anni. In gioco, ancora una volta, c'è il futuro di Aprilia e del nostro territorio. In questi mesi le forze che compongono la coalizione hanno a lungo dialogato – scrive la coalizione - per capire le sfide che ci attendono e le risposte che possiamo e dobbiamo mettere in campo. E per scegliere, insieme, la persona più adatta a rappresentare la nostra visione per il prossimo decennio. Una discussione aperta, capace di accogliere i contributi di altri gruppi e altre formazioni politiche cittadine, il cui impegno e i cui valori sono compatibili e complementari a quelli che sin dal principio hanno ispirato il percorso di Aprilia Civica».

Anche nel centrodestra i giochi sembrano fatti per la candidatura a sindaco di Lanfranco Principi. Malgrado i dubbi di una parte di Fratelli d'Italia la scelta è ormai presa e nelle prossime ore dovrebbe essere annunciata l'investitura a leader della coalizione.