La campagna elettorale per le Amministrative di Aprilia entra nel vivo. Anche l'ex vice sindaco e leader Lanfranco Principi ufficializza la propria candidatura a sindaco, con una conferenza che si terrà domenica 26 marzo alle ore 11.30 presso la sede di via Piemonte 35 (angolo via delle Regione) nella quale presenterà la squadra che lo sosterrà. Una squadra che dovrebbe essere composta da liste civiche (come Unione Civica) e partiti di centrodestra. "Le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio rappresentano una preziosa opportunità di riscatto, crescita e rinnovamento per la città di Aprilia. Una città complessa, che ha bisogno di una guida sicura, supportata – scrive Principi - da una squadra in grado di interpretare i bisogni dei cittadini, delle attività produttive, delle realtà associative con lealtà, nell'ottica di una condivisione reale e di un confronto teso a fare in modo che nessuno resti indietro".

Si tratta della seconda candidatura in campo, dopo quella della maggioranza civica che il giorno prima (sabato 25 marzo) presenterà la candidatura di Luana Caporaso.